به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرماندار سپیدان گفت: به دلیل سرما و برودت هوا و بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان،کلیه مقاطع تحصیلی این شهرستان در نوبت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت می‌کنند.

علی علیزاده با اشاره به بارش برف طی روز گذشته تا امروز در سپیدان گفت: به دلیل سرما و برودت هوا و بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان، کلیه مقاطع تحصیلی این شهرستان در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر شروع به فعالیت می‌کنند.

فرماندار سپیدان تصریح کرد: همچنین فردا شنبه ۲۹ آذرماه کلیه ادارات و بانک‌ها شهرستان طبق روال کاری باز بوده و به خدمت رسانی مشغول خواهند بود.