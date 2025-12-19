به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ میهمانی و صله ارحام در اسلام گفت: دید و بازدید و میهمانی از صفت‌های مهم مسلمانان است و از شب یلدا نیز باید برای ترویج نوعدوستی و احیای آداب و رسوم کهن استفاده کنیم.

ماموستا عبدالسلام امامی تاکید کرد: یکی از دلایل کمتر شدن دورهمی‌ها و شب نشینی‌ها، اسراف و تجمل‌گرایی است که باید از این امر دوری و شادی و نزدیکی دل‌ها را با سادگی و کنار هم بودن ایجاد کنیم.

امام جمعه مهاباد همچنین تصریح کرد: کسی که برای رضایت پروردگار و کمک به نیازمندان در حوزه‌های مختلف قدم برمی دارد ثواب و اجر بسیاری را از آن خود می‌کند.

امام جمعه مهاباد در ادامه فرا رسیدن سالروز ولادت امام محمد باقر (ع) را تبریک گفت: و به مناسبت هفته حمل و نقل از تلاش‌های فعالان این حوزه قدردانی کرد.

قبل از خطبه‌های نماز جمعه برخی از ادارات با برپایی میز خدمت مشکلات و مطالبات مردم را بررسی کردند.