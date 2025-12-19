پخش زنده
رئیس سازمان صداوسیما، صبح پنجشنبه ۲۷ آذر، در پشتصحنه «دیوار دفاعی» در شهرک سینمایی تلویزیونی ایران (غزالی) حضور یافت و در جریان مراحل ساخت این مجموعه تلویزیونی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، فیلمبرداری مجموعه «دیوار دفاعی» از چند ماه گذشته آغاز شده و پس از شهرک سینمایی دفاع مقدس اکنون در شهرک غزالی در حال انجام است. تهیهکنندگی این مجموعه نمایشی را که کارگردانیاش با احمد کاوری است، مسعود دهنمکی بر عهده دارد. این مجموعه، به روایت روزهای ملی شدن صنعت نفت میپردازد.
پیمان جبلی در جریان گفتوگو با عوامل این اثر، بر اهمیت پرداختن به تاریخ معاصر و وجه ناگفتهها و ناشنیدههای ملی شدن صنعت نفت برای نسل جوان و نقش رسانه ملی در انتقال این ارزشها تأکید کرد.
وی روایت تصویری از طمعورزی قدرتهای بزرگ بهویژه انگلیس را که همواره نگاه استعماری به کشورهای دیگر از جمله ایران داشته مهم دانست و گفت: ثروت نفت و ملی شدن صنعت نفت در ایران موضوعی است که داستانهای مختلفی را در کشور ما رقم زده است و این اثر با داستانی طنازانه سعی کرده با داستانی جذاب و از منظری نگاهی متفاوت به این مبارزه و استقلالطلبی مردم ایران در دهه ۳۰ داشته باشد.
رئیس رسانه ملی مجموعه «دیوار دفاعی» را اثری دانست که به نقاط تاریک تاریخ استعماری انگلیس و طمع آنها به ثروت ملی میپردازد و با خلاقیت جوانان، فرازی از این برهه مهم تاریخی را روایت میکند که شورش این جوانان را مقابل انگلیسیها رقم میزند.
جبلی تأکید کرد: تاریخ ایران اقیانوسی از ناگفتههاست و وظیفه ما حفظ ارتباط نسل جدید با این تاریخ است.
وی یادآور شد: نکته حائز اهمیت در این مجموعه نمایشی ترسیم وحدت ملی جوانان خطه جنوب ایران در مقابل انگلیسیهاست که منجر به ملی شدن صنعت نفت میشود. از این رو این اثر هم ارزش تاریخی دارد و بهلحاظ طنز نهفته در روایت که پیشتر هم در آثار این تهیهکننده و کارگردان دیده بودیم، دارای برتری است.
مسعود دهنمکی نیز درباره مجموعه جدیدش در تلویزیون که تهیهکنندگی آن را بر عهده دارد، گفت: بخش مهمی از اتفاقات این مجموعه در زمین فوتبال رخ میدهد و فوتبال عرصهای برای یکپارچگی و اتحاد میان مردم و کارگران و مهندسان صنعت نفت و مقاومت آنها مقابل انگلیسیها نمایش داده میشود.
احمد کاوری، کارگردان این اثر نیز پیام این اثر نمایشی را وحدت ملی و همدلی مردم در مقابل کسانی که ثروت این سرزمین را غارت میکنند بیان کرد و گفت: آنچه در جامعه امروز درخصوص وطنپرستی مردم میبینیم به نوعی در این بازنمایی شده است و تلاش کردیم از همدلی و اتحاد مردم در این مجموعه نمایشی ۳۰ قسمتی بگوییم.