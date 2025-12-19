با اقدامات پیشگیرانه؛ تلفات جانی نداشتیم و خسارت‌ها به حداقل کاهش پیدا کرد

به گزلرش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان گفت: یکی از کم‌سابقه‌ترین بارش‌ها را در استان کرمان تجربه می‌کنیم و خوشبختانه با پیش‌بینی‌ها و اقدامات پیشگیرانه، تلفات جانی نداشتیم و خسارت‌ها به حداقل کاهش پیدا کرد.

محمدعلی طالبی عصر جمعه ۲۸ آذرماه، در نخستین مقصد سفر خود به جنوب استان و در دیدار با راهداران منطقه سربیژن گفت :تشکر می‌کنم از نیروهای پرتلاش راهداری که طی چند روز گذشته در جنوب و شمال استان تلاش بسیار خوبی داشتندواستان کرمان در حال تجربه یکی از کم‌سابقه‌ترین بارش‌هاست

وی افزود :نگرانی‌ها همچنان در بخشی از مناطق استان وجود دارد که بارندگی ادامه دارد، اما خوشبختانه وضعیت جاده‌ها مناسب و در قریب به اتفاق محورهای استان تردد برقرار است.

وی گفت :به شهروندان عزیز توصیه می‌کنیم از ترددهای غیرضرور خودداری کنند، هرچند شرایط جاده‌ها با توجه به وضعیت جوی مناسب است