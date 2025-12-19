منطقه آزاد انزلی موتور محرک توسعه اقتصادی گیلان
نماینده مردم فومن در مجلس شورای اسلامی گفت: بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در منطقه آزاد انزلی برای توسعه اقتصادی یک ضرورت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
و به نقل از خانه ملت، سید کریم معصومی، نماینده مردم شریف شهرستانهای فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، به همراه هیئت همراه خود با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفتوگو کرد. در این نشست، دو طرف پیرامون مسائل و فرصتهای توسعهای منطقه آزاد انزلی و تاثیرات آن بر مناطق اطراف به ویژه شهرستانهای فومن و شفت تبادل نظر کردند.
معصومی با تأکید بر ضرورت بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در منطقه آزاد انزلی برای توسعه اقتصادی این مناطق، بر لزوم جذب سرمایهگذاران و توسعه زیرساختها برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در شهرستانهای حوزه انتخابیه خود اشاره کرد.
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از برنامهها و پروژههای در دست اجرا، به تشریح ظرفیتهای اقتصادی و تجاری منطقه آزاد انزلی پرداخت و آمادگی خود را برای همکاری بیشتر با نمایندگان مردم در جهت توسعه پایدار و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در این مناطق اعلام کرد.
طرفین در پایان این دیدار بر اهمیت همافزایی و همکاری میان نهادهای مختلف در راستای تحقق اهداف توسعهای منطقه آزاد انزلی و بهبود وضعیت اقتصادی شهرستانهای فومن و شفت تأکید کردند.