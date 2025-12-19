به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد، بر اساس آخرین گزارش ایستگاه‌های هواشناسی کشور تا ساعت ۱۵:۳۰ امروز میزان بارش‌ها در ۶ ایستگاه هواشناسی هرمزگان به بیش از ۲۰۰ میلی متر رسیده است.

این ایستگاه‌ها به ترتیب شامل هواشناسی دریایی قشم به۲۶۲.۵، کیش ۲۲۱.۴، هواشناسی فرودگاهی قشم ۲۳۱.۶، رودان ۲۰۱.۶، میناب ۲۰۱.۵ و بندر خمیر با ۲۰۰.۲ میلی متر است.

همچنین از ایستگاه‌های هواشناسی جزیره لاوان ۱۹۴.۳، بندر عباس ۱۹۱.۸ و پارسیان ۱۷۳.۶ بارش گزارش شده است.

اطلاعات دریافتی از اداره کل هواشناسی هرمزگان نشان می‌دهد که بارش‌های تمامی ایستگاه‌های سینوپتیک استان به جز سه ایستگاه بیش از ۱۰۰ میلی متر بوده است.

بر اساس آخرین نقشه‌های پیش یابی و مدل‌های جوی به تدریج از شدت بارش‌ها در استان هرمزگان کاسته شده و این استان از وضعیت هشدار قرمز «هواشناسی» خارج می‌شود.

