پیام تسلیت رئیس سازمان امداد و نجات هلالاحمر در پی درگذشت نجاتگر جوان
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر درگذشت فداکار خدمت را تسلیت گفت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر، در پیامی درگذشت فداکار خدمت زندهیاد محمد قربان (نجاتگر جمعیت هلالاحمر استان فارس) را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت بابک محمودی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت فداکار خدمت و نجاتگر متعهد جمعیت هلالاحمر استان فارس - زندهیاد محمد قربان که در مسیر انجام وظیفه انسانی و الهی و برای نجات سرنشینان خودروی گرفتار در آب اقدام کرد، موجب اندوه و تأثر عمیق خانواده بزرگ شبکه امدادونجات کشور شد.