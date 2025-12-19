



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، در پیامی درگذشت فداکار خدمت زنده‌یاد محمد قربان (نجاتگر جمعیت هلال‌احمر استان فارس) را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت بابک محمودی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت فداکار خدمت و نجاتگر متعهد جمعیت هلال‌احمر استان فارس - زنده‌یاد محمد قربان که در مسیر انجام وظیفه انسانی و الهی و برای نجات سرنشینان خودروی گرفتار در آب اقدام کرد، موجب اندوه و تأثر عمیق خانواده بزرگ شبکه امدادونجات کشور شد.