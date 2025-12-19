به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، استاندار گیلان با حضور در منزل شهیدان پرویز و هدایت درویشوند در شهرستان رودبار با مادر بزرگوار و دیگر اعضای خانواده این شهیدان والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد و یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

هادی حق‌شناس در این دیدار با تأکید بر ویژگی الهی شهدا گفت: هر یک از شهدا ویژگی‌های خاصی داشتند و دشمنان از آنها بغض و کینه داشتند، چون منشأ اثر بودند.

وی افزود: ثبت و ضبط خاطرات شفاهی والدین شهدا ضرورت دارد و وظیفه داریم چهره این شهدا را برای آیندگان تبیین کنیم.

شهید"پرویز درویشوند" سال ۱۳۶۴ در عملیات «والفجر ۸» منطقه «فاو» به شهادت رسید و همچنین سردار شهید «هدایت درویشوند» سال ۱۳۹۰ در مسیر برگشت از «سامرا» در حادثه تروریستی به مقام رفیع شهادت نائل آمد.