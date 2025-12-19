پخش زنده
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس از تمام ظرفیتهای قانونی خود برای حمایت از کارخانه ذوب آهن استفاده میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از شرکت ذوبآهن اصفهان، مهمترین چالش این واحد صنعتی را تأمین پایدار مواد اولیه بهویژه سنگآهن و زغالسنگ دانست و بر ضرورت پیگیری فوری برای حل مشکلات این کارخانه مادر تأکید کرد.
علی نیکزاد با اشاره به نقش راهبردی ذوبآهن اصفهان در زنجیره فولاد کشور و اشتغالزایی گسترده، گفت: تداوم تولید در این مجموعه نیازمند برنامهریزی جدی برای تأمین مستمر مواد اولیه است و مجلس شورای اسلامی از تمام ظرفیتهای قانونی خود برای حمایت از این واحد صنعتی استفاده خواهد کرد.
نائبرئیس مجلس همچنین به موضوع حملونقل مواد اولیه اشاره کرد و گفت: پیگیریهای لازم برای تسهیل و تقویت حمل مواد اولیه از طریق راهآهن جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار دارد، چرا که حمل ریلی میتواند نقش مؤثری در کاهش هزینهها و پایداری تأمین مواد داشته باشد.
نیکزاد با تأکید بر لزوم واگذاری معادن از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز ادامه داد: واگذاری هدفمند معادن و ایجاد دسترسی پایدار ذوبآهن اصفهان به منابع سنگآهن و زغالسنگ، یکی از مطالبات جدی این مجموعه است که باید با همکاری دولت و نهادهای مرتبط محقق شود.
بررسیها و برآوردهای کارشناسی نشان میدهد ذوبآهن اصفهان برای تولید سالانه خود، به چندین میلیون تن مواد اولیه نیاز دارد؛ بهطوریکه برای تولید حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون تن چدن و فولاد خام، سالانه به حدود ۵ تا ۶ میلیون تن سنگآهن و بیش از ۲ میلیون تن زغالسنگ ککشو نیاز است، تأمین ناپایدار این مواد در سالهای اخیر، یکی از عوامل اصلی کاهش ظرفیت تولید این کارخانه عنوان میشود.
در پایان این بازدید، مقرر شد موضوعات مربوط به تأمین مواد اولیه، واگذاری معادن، و حملونقل ریلی، از سوی مجلس و دستگاههای اجرایی ذیربط بهصورت ویژه پیگیری شده و راهکارهای عملی برای رفع موانع پیشروی ذوبآهن اصفهان ارائه شود.