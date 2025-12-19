به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی گفت: صبح امروز تیم کنترل سرعت پلیس راه استان در آزادراه قزوین–زنجان خودروی سواری تویوتا آریون را که با سرعت ۲۲۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود و پلاک خود را برای فرار از اعمال قانون پوشانده بود، شناسایی کرد. راننده با بی‌توجهی به فرمان ایست پلیس به مسیر خود ادامه داد، اما با اعلام مشخصات به واحد‌های گشتی، خودرو متوقف و به دلیل تخلفات حادثه‌ساز به پارکینگ منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین، با تأکید بر اینکه ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز و به خطر انداختن ایمنی جاده‌ها خط قرمز پلیس است، سرعت غیرمجاز را از عوامل اصلی وقوع و تشدید تصادفات دانست.

وی افزود: مدل و نوع خودرو نباید موجب فریب رانندگان شود، چرا که حتی پیشرفته‌ترین خودرو‌های جهان نیز در چنین سرعتی قادر به تأمین ایمنی راننده و سرنشینان نیستند.