به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از نیویورک به نقل از نشریه نیوزویک، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد تازه‌ترین حمله هوایی ارتش ایالات متحده در ۱۸ دسامبر به دو قایق در اقیانوس آرام شرقی انجام شده که به گفته فرماندهی جنوبی آمریکا، توسط «سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده» اداره می‌شدند. در این حمله دست‌کم پنج نفر کشته شدند و بدین ترتیب مجموع تلفات اعلام‌شده این عملیات‌ها از ۱۰۰ نفر فراتر رفت.

تنها یک روز پیش از این حمله، ارتش آمریکا اعلام کرده بود در جریان حمله‌ای دیگر به یک قایق در همان منطقه، چهار نفر کشته شده‌اند و با احتساب آن حادثه، شمار تلفات تا ۱۷ دسامبر به ۹۹ نفر رسیده بود. از ماه سپتامبر تاکنون، ارتش آمریکا مجموعه‌ای از حملات هوایی را در دریای کارائیب و اقیانوس آرام شرقی انجام داده و مدعی است این عملیات‌ها علیه کارتل‌های مواد مخدر صورت می‌گیرد؛ گروه‌هایی که مقامات کاخ سفید از آن‌ها با عنوان «نارکوتروریست» یاد می‌کنند.

این گزارش اضافه می‌کند: دولت ترامپ این حملات را بخشی از یک «درگیری مسلحانه» با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر دانسته و اعلام کرده هدف آن جلوگیری از ورود مواد مخدر به خاک ایالات متحده است. با این حال، منتقدان می‌گویند تاکنون شواهدی مبنی بر اثربخشی این حملات در کاهش قاچاق مواد مخدر ارائه نشده است، به‌ویژه در ادعاهایی که این عملیات‌ها را به ونزوئلا و دولت نیکلاس مادورو مرتبط می‌دانند.

در ادامه گزارش آمده است: هم‌زمان با افزایش تلفات، انتقادها از سوی برخی قانون‌گذاران و نهادهای حقوق بشری شدت گرفته است. دافنه اویاتار، مدیر بخش امنیت و حقوق بشر عفو بین‌الملل آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد این کارزار نظامی دولت ترامپ «نشان‌دهنده بی‌اعتنایی کامل این دولت به قانون» است.

وی تأکید کرد: رهگیری قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر، یک اقدام انتظامی محسوب می‌شود و باید تابع استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی باشد؛ استانداردهایی که استفاده از نیروی مرگبار را تنها در صورت وجود تهدید فوری علیه جان انسان‌ها و نبود گزینه‌های کم‌خطرتر، مجاز می‌دانند.

این گزارش اضافه می‌کند: در همین حال، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً دو قطعنامه پیشنهادی دموکرات‌ها را که دولت ترامپ را ملزم می‌کرد پیش از انجام این حملات مجوز کنگره را دریافت کند، رد کردند. بیشتر جمهوری‌خواهان سنا نیز پیش‌تر با اقدامات مشابه مخالفت کرده بودند و تحلیلگران می‌گویند در صورت تصویب چنین قطعنامه‌هایی، ترامپ آن‌ها را وتو می‌کرد.

دولت ترامپ همچنین استقرار گسترده نظامی در سواحل ونزوئلا را آغاز کرده و از اعمال نوعی محاصره علیه نفتکش‌های تحریمی ورودی و خروجی این کشور خبر داده است. ترامپ مدعی است دولت کاراکاس از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم استفاده می‌کند؛ اتهامی که نیکلاس مادورو آن را رد کرده و واشنگتن را به تلاش برای تغییر رژیم متهم کرده است.

طبق قانون اختیارات جنگی مصوب سال ۱۹۷۳، رئیس‌جمهور آمریکا موظف است پیش از وارد کردن نیروهای مسلح به درگیری‌ها با کنگره مشورت کند، مگر آنکه اعلان جنگ یا مجوز مشخصی وجود داشته باشد. با این حال، کاخ سفید مدعی است این قانون شامل حملات اخیر نمی‌شود، زیرا نیروهای آمریکایی در معرض خطر مستقیم قرار نگرفته‌اند.

در پایان گزارش تأکید شده است: عبور شمار کشته‌شدگان از مرز ۱۰۰ نفر، احتمالاً فشارها بر دولت ترامپ را افزایش خواهد داد و پرسش‌های تازه‌ای را درباره مشروعیت حقوقی، مبانی اطلاعاتی و احتمال گسترش عملیات موسوم به «نیزه جنوبی» و حتی حملات مستقیم به ونزوئلا در کنگره آمریکا و محافل بین‌المللی مطرح خواهد کرد.