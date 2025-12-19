پخش زنده
رهبر معظم انقلاب: مقاومت ملی ایران، تلاشهای دشمن برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت را ناکام گذاشته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ وقتی از تغییر سبک زندگی، پوشش، زبان و باورها صحبت میشود، موضوع فقط سلیقه نیست؛ پشت این تغییرات، گاهی یک پروژه ایستاده است. پروژهای که هدفش، جدا کردن یک ملت از ریشههای هویتی خودش است؛ پروژهای که رد پای آن را میتوان در تاریخ معاصر ایران دنبال کرد.
بررسی سیاستهای دوره پهلوی اول نشان میدهد که تغییر پوشش، محدود کردن شعائر دینی، کنترل هیئتها و تلاش برای فاصله گرفتن جامعه از سنتهای مذهبی و فرهنگی، در همین چارچوب دنبال میشد.
در دوره پهلوی دوم نیز، این مسیر با شکلهای نرمتری ادامه یافت؛ از ترویج سبک زندگی غربی در رسانهها گرفته تا برگزاری مراسم و جشنهایی که نشانهای از غربیسازی تحمیلی جامعه بود.
با این حال، همراهی مردم با مرجعیت دینی و در نهایت پیروزی انقلاب اسلامی، نشان داد که این سیاستها نتوانسته پیوند جامعه ایرانی با هویت دینی و تاریخی خود را قطع کند.
بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر با مداحان اهلبیت (ع)، ناظر بر یک روند تاریخی مشخص است؛ روندی که نشان میدهد موضوع هویت ملی و دینی، همواره یکی از محورهای اصلی تقابل بوده و همچنان در شکلها و ابزارهای جدید ادامه دارد؛ تقابلی که به گفته ایشان، شناخت آن برای تصمیمگیری درست در حوزه فرهنگ و رسانه، ضروری است.