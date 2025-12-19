پخش زنده
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: به روز نبودن بانکهای اطلاعاتی مانع اصلی در تصمیمات دقیق استانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی امروز در نشست ملی مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریهای کشور به میزبانی مشهد افزود: تنها در یک حوزه مشخص، آمار ماشینآلات شهری با اختلافهای قابل توجهی مواجه بود که پس از پایش و صحتسنجی، به عددی نزدیک به واقعیت رسیدیم.
علیرضا قامتی افزود: این تجربه نشان میدهد بسیاری از دادههای مدیریتی کشور نیازمند بازنگری و بهروزرسانی فوری هستند.
وی ادامه داد: اصلاح قوانین و تحقق مدیریت واحد شهری، پیششرط ارتقای کیفیت زندگی در شهرهاست.
معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به جایگاه و نقش اثرگذار مدیریت شهری در نظام حکمرانی کشور گفت: عملکرد مدیران شهری بهطور مستقیم بر کیفیت زندگی بیش از ۷۰ میلیون نفر و بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در سطح کشور تأثیرگذار است و این حجم از مسئولیت، نیازمند اختیارات، منابع و ساختارهای متناسب است.
قامتی افزود: در شهری مانند مشهد که روزانه میزبان میلیونها زائر و شهروند است، شهرداری و سایر مدیران شهری باید پاسخگوی انتظارات گسترده اجتماعی، خدماتی و زیستمحیطی باشند در حالیکه در بسیاری از موارد ابزار و منابع کافی در اختیار آنان قرار ندارد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و تحقق مدیریت واحد شهری گفت: سالهاست موضوع مدیریت واحد شهری به عنوان یک مطالبه جدی در محافل کارشناسی مطرح است، اما نبود عزم جدی برای اصلاح ساختارهای قانونی موجب تداوم تداخل وظایف، موازیکاری و کاهش اثربخشی مدیریت شهری شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نقش مجلس شورای اسلامی را در این زمینه کلیدی دانست و ادامه داد: انتظار میرود با ورود جدی مجلس و همراهی دولت، مسیر اصلاح قوانین بهگونهای طراحی شود که مدیران شهری بتوانند با اختیارات شفاف و پاسخگویی روشن، خدمات مطلوبتری به مردم ارائه دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش تداخل وظایف حاکمیتی و خدماتی اشاره کرد و افزود: این تداخل، مدیران شهری را در موقعیتی قرار میدهد که از یکسو با نگاه حاکمیتی تصمیمگیری کنند و از سوی دیگر پاسخگوی مطالبات خدماتی باشند در حالیکه نبود تفکیک روشن میان این دو حوزه موجب کاهش کارآمدی و افزایش فشارهای نظارتی و قضایی میشود.
قامتی با اشاره به میزبانی خراسان رضوی از نشست ملی مدیران امور شهری و شوراها تاکید کرد: این گردهمایی، فرصتی ارزشمند برای شکلگیری گفتمان مشترک میان مدیران ملی و استانی است و امید میرود خروجی آن به اصلاح فرآیندها، ارتقای نظام مدیریت شهری و بهبود کیفیت خدماترسانی به مردم در سراسر کشور منجر شود.