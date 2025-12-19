تازه‌ترین تولید حوزه هنری استان البرز و باشگاه تئاتر سوره تولید شده است تا ۴ دی ماه هر شب از ساعت ۱۸.۳۰ در ورزشگاه ۶ هزار نفری انقلاب اجرا می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، نمایش میدانی «راه‌بندان» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور و تهیه‌کنندگی امیرحسین شفیعی و با هدف معرفی وقایع و اتفاقات استان البرز از پیروزی انقلاب اسلامی تا جنگ ۱۲ روزه در مجموعه ورزشی انقلاب تا ۴ دی ماه به روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی با حمایت کنگره شهدای استان البرز تولید شده است و بیش از ۱۸۰ بازیگر در آن هنرنمایی می‌کنند.