به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ماموستا مامد کلشی‌نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه، ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع اهل سنت ارومیه برگزار شد با گرامیداشت هفته پژوهش، سالگرد شهادت آیت‌الله مفتح و روز جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری، این مناسبت‌ها را دارای پیوندی مشترک در محور عقلانیت، گفت‌و‌گو و وحدت اجتماعی دانست و اظهار داشت: پژوهش، حوزه و دانشگاه سه ضلع مثلثی هستند که می‌توانند درک متقابل و ثبات فکری را در جامعه تقویت کنند و در مقابل ترویج خشونت‌گرایی بایستند.

وی تأکید کرد: پژوهش‌های عمیق و بی‌طرفانه در زمینه‌های دینی، اجتماعی و انسانی باید ریشه‌های افراطی‌گری را شناسایی کند و راهکار‌هایی علمی برای مقابله با آن ارائه دهد. به گفته امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه، بدون پژوهش، جامعه در مواجهه با پدیده‌ای پیچیده مانند خشونت‌گرایی، گرفتار حدس و گمان می‌شود.

کلشی‌نژاد با اشاره به نقش حوزه‌های علمیه در تبیین عقلانی دین افزود: افراط، نتیجه برداشت‌های بسته و تحریف‌شده از دین است، حوزه‌ها باید معارف رحمانی اسلام را با تأکید بر محبت، عدالت و کرامت انسانی بازگو کنند و از قرائت‌های غلط که خشونت را توجیه می‌کنند، جلوگیری نمایند.

دانشگاه کانون تربیت نسل نقاد است

وی در ادامه دانشگاه را کانون تربیت نسل نقاد و صلح‌طلب دانست و تصریح کرد: دانشگاه باید با تقویت تفکر انتقادی و روح گفت‌و‌گو در میان دانشجویان، آنان را در برابر القائات افراطی واکسینه کند و فضایی برای تفاهم و احترام متقابل میان اندیشه‌ها فراهم سازد.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه با تأکید بر اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: شهید آیت‌الله مفتح نشان داد که پیوند علم و ایمان شرط اساسی برای اصلاح اجتماعی است، اگر حوزه و دانشگاه هم‌افزایی داشته باشند، می‌توانند فرهنگ محبت و عدالت را نهادینه کنند.

کلشی‌نژاد در پایان گفت: صلح و دوری از خشونت یک شعار نیست، بلکه ساختاری فکری و اجتماعی است که باید با دانش، تعهد و همکاری ساخته شود، بایستی دانش خود را در خدمت انسانیت قرار دهیم تا جامعه‌ای مهربان و متعادل بنا کنیم.