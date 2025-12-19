رئیس سازمان صداوسیما به پشت‌صحنه مجموعه تلویزیونی «خانم یامامورا» در شهرک سینمایی تلویزیونی ایران (غزالی) رفت و از نزدیک با هنرمندان و دست‌اندرکاران این مجموعه تلویزیونی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی، صبح پنجشنبه­۲۷ آذر، ­به همراه مهدی نقویان، رئیس مرکز سیمافیلم، محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری و وحید پناهلو، مدیر مرکز سریال سوره، به بازدید از پشت‌صحنه سریال «خانم یامامورا» رفت و در جریان مراحل ساخت این مجموعه تلویزیونی قرار گرفت.

این مجموعه نمایشی به کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی که در ۱۸ قسمت در حال تولید است، زندگی کونیکو یامامورا دختری از یک خانواده اصیل سامورایی را روایت می‌کند که پس از ازدواج با اسدالله بابایی تاجر ایرانی، راهی ایران می‌شود و نه‌تنها به اسلام گرویده، بلکه در روز‌های پرالتهاب انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نقش‌آفرینی قابل توجهی داشته است.

وی همچنین یک فرزند خود را در دوران دفاع مقدس تقدیم اسلام کرده است. این مجموعه تلویزیونی یکی از آثار مهم سیمافیلم است و اجرای آن بر عهده حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است و در شهرک غزالی مراحل تولید را طی می‌کند.

­شخصیت خانم یامامورا اسوه و الهام‌بخش برای جامعه

رئیس رسانه ملی در جریان این بازدید، با اشاره به ملاقاتش با خانم یامامورا (سبا بابایی) در روز‌های پایانی عمر این بانوی فرهیخته، گفت: شخصیت فرهنگی و تربیتی خانم یامامورا الهام بخش بود. او در عرصه ایثار و شهادت نیز برای الگو و نمونه است.

رئیس رسانه ملی افزود: انقلاب اسلامی پدیده‌ای مبارک است که زنی غیر مسلمان از آن سوی دنیا، با درک عمیق از مفاهیم انقلاب اسلامی، در مدار آن قرار گرفت و خود و زندگی و عزیزترین داشته‌هایش را وقف آن کرد.

جبلی ضمن قدردانی از لیلی عاج برای کارگردانی این اثر عنوان کرد: تجربه خانم عاج در تولیدات سینمایی و نگاه موفق و لطیف زنانه و متعهدانه او کمک زیادی به دیده شدن این اثر می‌کند و امیدوارم نسخه سینمایی آن نیز در زمان درستی ساخته و اکران شود.

رئیس رسانه ملی با اشاره به اهمیت اقتباس در تولید این اثر ضمن قدردانی از مرکز سریال سوره و حوزه هنری که این اثر را با همراهی سیمافیلم تولید کرده، گفت: برای پرداختن به این موضوع زحمت زیادی کشیده شده و انتخاب صحنه و لوکیشن و دکور این اثر که نیاز به هنرنمایی مضاعفی در عرصه تولید به لحاظ مشابهت دکور با فضای ژاپن دهه ۶۰ میلادی داشت، قابل‌تأمل و تحسین است.

وی خاطرنشان کرد: این اثر نماد پیوند فرهنگ ایران و ژاپن و بانوی بابصیرت و وفادار به ارزش‌های دینی و انسانی است.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی محمدمهدی دادمان و وحید پناهلو، مدیر مرکز سریال سوره که جبلی را در این دیدار همراهی می‌کردند، درخصوص تقویت همکاری‌های دو جانبه میان رسانه ملی و حوزه هنری ابراز علاقه‌مندی با اشاره به همکاری مشترک میان این دو مجموعه در قالب روندی مؤثر و مثبت و رو به جلو بر بهره‌گیری از مزیت‌های تولیدی صداوسیما در حوزه سینما و تلویزیون تأکید کردند.

در این بازدید مهدی فرجی تهیه کننده این اثر با اشاره به به تصویرکشیدن زندگی مادر شهید ژاپنی در یک مجموعه­گفت: تولید این اثر فرازونشیب‌های زیادی داشت،­از انتخاب بازیگران جوان و شناخته نشده تا بازیگرانی از کشور‌های چین، کره و ژاپن.

وی افزود: تولید این اثر از هر جنبه برای ما نیازمند پژوهش و دقت بسیار بود و، چون تاکنون در این عرصه و فضا اثری در ایران تولید نشده است، تلاش کردیم به‌عنوان یک اثر ماندگار و دقیق، از نظر طراحی صحنه و لباس نکات لازم را مورد توجه قرار دهیم.

تولید مجموعه‌ای نمایشی که نماد پیوند فرهنگ ایران و ژاپن است






