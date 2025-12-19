به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معرفی برگزیدگان مرحله نهایی رویداد استارتاپی دانشگاه‌های جامع علمی و کاربردی کشور امروز همزمان با نخستین همایش ملی «پژوهش کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان» در مشهد معرفی شدند.

در این رویداد استارتاپی به میزبانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی خانه کارگر مشهد،از میان ۴۴ تیم راه یافته به مرحله کشوری، ۱۵ تیم به مرحله نهایی راه یافتند و چهار تیم برتر معرفی شدند.

در این مراسم، طرح «سایلنت گارد»، مرتبط با حذف صدا‌های زائد در محیط کار از دانشگاه جامع علمی و کاربردی خانه کارگر مشهد رتبه برتر را کسب کرد و دانشگاه‌های اصفهان، اهواز و زاهدان نفرات دوم تا سوم را از آن خود کردند.

قائم مقام دانشگاه جامع علمی و کاربردی خانه کارگر در این مراسم گفت: هدف نهایی ما از رویداد‌های استارتاپی تجاری سازی و مرحله فروش محصول در کنار ایجاد شغل است.

احمد محجوب افزود: رویداد‌های استارتاپی دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر با محور بهداشت و ایمنی محیط کار از ابتدای سال ۱۴۰۴ با آموزش صحیح و اصولی آنان آغاز شد.

وی بیان کرد: در این استارتاپ بحث ایده پردازی، نوآوری، شبکه سازی و استانداردسازی مد نظر قرار گرفت و ایده‌ها از سراسر کشور مطرح و استارتاپ‌ها داوری شد.

به گفته وی، در نهایت ۴۴ تیم به مرحله کشوری رسیدند و امروز در مرحله نهایی چهار تیم منتخب شدند.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی ادامه داد: در خانه کارگر تلاش میکنیم کار را گسترش دهیم و صاحبان ایده را جمع کنیم تا ایده خود را به مرحله تولید برسانند.

محجوب افزود: امیدواریم با ایده‌های برتر بخشی از مشکلات جامعه و بویژه جامعه کارگری هدایت شود.

نخستین همایش ملی «پژوهش کار مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان» همراه با معرفی برگزیدگان رویداد استارتاپی دانشگاه‌های علمی و کاربردی روز چهارشنبه (۲۶ آذرماه) به میزبانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی خانه کارگر مشهد آغاز شد و امروز (جمعه) با معرفی برگزیدگان کار خود پایان داد.