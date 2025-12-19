پخش زنده
امروز: -
کلنگ احداث منطقه ویژه اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات زرین شهر در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در این آیین با اشاره به حرکت جهان به سمت هوش مصنوعی، تولیدات فناورانه و اقتصاد دانشبنیان گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و هوش مصنوعی، زمینه پشتیبانی از کارآفرینان و شرکتهای فناور را فراهم کرده تا اقتصاد کشور به سمت توسعه غیرنفتی، صنایع پاک و اقتصاد دیجیتال حرکت کند.
علی نیکزاد افزود: با تکمیل زیرساختهای لازم، شرایط برای حضور و فعالیت گسترده شرکتهای فناور در این پارک فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم حرکت استان اصفهان به سمت صنایع پاک و فاصله گرفتن از آلایندگی صنایع سنتی، نیز گفت: سرمایهگذاری بخش خصوصی در راه اندازی شهرکها و مناطق آیتی و آیسیتی بیش از پیش ضروری است تا صادرات استان و کشور بر پایه دانش، فناوری و هوش مصنوعی شکل بگیرد.
کلنگ احداث منطقه ویژه اقتصادی آیتی زرینشهر امروز با حضور علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار به زمین زده شد؛ منطقهای که با سرمایهگذاری اولیه ۱۰۰ میلیون دلاری بخش خصوصی، بهمنظور استقرار شرکتهای فناور و توسعه اقتصاد دیجیتال راه اندازی میشود.
منطقه ویژه اقتصادی آیتی زرینشهر به همراه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات فولادشهر، سومین منطقه ویژه آیتی کشور به شمار میرود و در سه محور «قطب داده»، «پارک فناوری» و «منطقه ویژه اقتصادی آیتی» فعالیت خواهد کرد.
همزمان با این رویداد، پنج شرکت فناور نیز برای نخستینبار در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات فولادشهر پذیرش شدند.