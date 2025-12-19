در ادامه اجرای طرح ساماندهی و ارتقای منظر ورودی‌های شهر عملیات پاکسازی و نظافت محیطی جاده بند ارومیه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در ادامه اجرای طرح ساماندهی و ارتقای منظر ورودی‌های شهر و با توجه به تأکید شهردار ارومیه بر اهمیت این مسیر‌ها به‌عنوان «ویترین ارومیه»، عملیات پاکسازی و نظافت محیطی جاده بند در روز جمعه انجام شد.

در این عملیات میدانی، تیم‌های پاکبان سازمان مدیریت پسماند با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی، اقدام به جمع‌آوری نخاله‌های رهاشده، پاکسازی کامل حاشیه مسیر، شست‌وشوی جداول و بهسازی منظر ورودی جاده بند کردند؛ اقدامی که با هدف ایجاد جلوه‌ای مطلوب و آراسته از شهر برای شهروندان و مسافران صورت گرفت.

در هفته‌های گذشته نیز مسیر‌های ورودی جاده سرو، جاده شهید کلانتری و جاده سلماس در قالب همین طرح پاکسازی و ساماندهی شده‌اند و اجرای این برنامه به‌صورت مستمر و طبق زمان‌بندی مشخص در سایر ورودی‌های شهر ادامه خواهد داشت.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، از عموم مردم درخواست می‌کند از رهاسازی نخاله‌های ساختمانی در حاشیه ورودی‌های شهر خودداری کنند، چرا که این اقدام علاوه‌بر ایجاد نازیبایی بصری، تخلف محسوب می‌شود.

شهروندان می‌توانند نخاله‌های ساختمانی خود را صرفاً به ایستگاه‌های مجاز تخلیه مواد زائد تحویل دهند تا فرآیند مدیریت پسماند با نظم و کمترین مزاحمت انجام گیرد.