به گزارش خبرگزاری صداوسیمای م۹رکز کرمان استاندار کرمان، روز جمعه ۲۷ آذر سفر خود را به مناطق جنوبی این استان که در پی بارندگیهای سه روز اخیر دچار خسارت شدهاند، آغاز کرد.
محمدعلی طالبی در اولین برنامه سفر خود به مناطق جنوبی استان با حضور در منطقه سربیژن در جمع راهداران این منطقه قرار گرفت و ضمن خسته نباشید از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی و عملیات برفروبی قرار گرفت
این سفر با هدف بررسی میدانی وضعیت مناطق آسیبدیده، ارزیابی میزان خسارات واردشده به زیرساختها و منازل مسکونی و همچنین نظارت بر روند امدادرسانی انجام میشود.
بارندگیهای شدید طی سه روز گذشته در برخی شهرستانهای جنوبی استان کرمان موجب طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر و وارد آمدن خسارات به راههای ارتباطی شده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده، اما برخی فرمانداران از آسیب دیدن شماری از روستاها خبر دادهاند.