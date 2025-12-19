رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: ما در یک بازه دو ساله و با اجرای صد هزار پرونده، ۲۸ هزار پرونده، یعنی ۲۸ درصد پرونده ها، را ختم به صلح و سازش کردیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: مشاوران خانواده به عنوان بخشی از مرکز وکلای قوه قضائیه عملکرد ویژه‌ای دارد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: بر اساس تکلیف قانونی که داشتیم سامانه مسیر را در همه کشور فراگیر کردیم.

عبدلیان پور گفت: ما در یک بازه دو ساله و با اجرای صد هزار پرونده، ۲۸ هزار پرونده، یعنی ۲۸ درصد پرونده ها، را ختم به صلح و سازش کردیم.