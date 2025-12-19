استاندار یزد با شکرگزاری از نزولات آسمانی اخیر، با درخواست صمیمانه از شهروندان خواست به‌منظور حفظ ایمنی عمومی و تسهیل در عملیات امدادرسانی، از تردد در محور‌های ییلاقی استان جداً خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار یزد در توییتی به بارش‌های اخیر و وضعیت مدیریت شرایط جوی استان یزد اشاره کرد و بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و انتظامی تأکید داشت. همچنین به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، مدارس استان (به‌جز مقطع متوسطه دوم) به‌صورت غیرحضوری برگزار شد.

متن کامل توییت استاندار یزد به شرح زیر است:

«خدای مهربان را شاکرم که کویر تشنه یزد را با ۳۴ سانت برف و ۲۰ میلی‌متر باران مشمول رحمت خود قرار داد.

تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و انتظامی برای مدیریت شرایط جوی در آماده‌باش کامل هستند. برای حفظ سلامت دانش‌آموزان، مدارس (جز متوسطه دوم) غیرحضوری شد.

صمیمانه از هم‌استانی‌های عزیز تقاضا دارم از تردد در محور‌های ییلاقی جداً پرهیز کنید. ترافیک در این مسیر‌ها علاوه بر خطرات احتمالی برای شهروندان، مانع عملیات برف‌روبی و امدادرسانی است. همکاری شما بهترین کمک به خادمانتان است.»

در پایان این پیام، محمدرضا بابایی با تأکید بر ضرورت همراهی شهروندان با نیرو‌های خدمت‌رسان، همکاری مردم را عامل مهم در مدیریت بهتر شرایط جوی و کاهش مخاطرات احتمالی دانست.