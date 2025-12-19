به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ نخستین همایش بین‌المللی فداء القدس، بزرگداشت سردار شهید محمد سعید ایزدی (حاج رمضان) ۲۹ آذر در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می شود

سردار محمدسعید ایزدی معروف به حاج رمضان پس از عمری مجاهدت در راه فلسطین و محور مقاومت، و ایجاد شبکه‌های گسترده پشتیبانی نظامی، فنی و مالی برای مقاومت فلسطین دز حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران، در منزل خود در قم شهید شد..