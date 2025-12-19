پخش زنده
مدارس ۵ شهرستان فارس فردا ۲۹ آذر غیرحضوری است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ روابط عمومی آموزش و پرورش فارس طی اطلاعیهای اعلام کرد که در پی بارش برف و باران، کاهش دما و یخزدگی سطح معابر، فعالیت آموزشی مدارس اقلید بوانات، آباده، شهر صفاشهر و بخش مرکزی شهرستان خرم بید در روز شنبه، ۲۹ آذر بصورت مجازی است
مدارس ابتدایی شهرستان پاسارگاد هم بصورت مجازی است
امتحانات نهایی بزرگسالان و آموزش از راه دور در این پنج شهرستان بصورت حضوری برقرار است
مدارس شهرستان سپیدان هم با یک ساعت تاخیر حضوری فعالیت میکنند.