



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ روابط عمومی آموزش و پرورش فارس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی بارش برف و باران، کاهش دما و یخ‌زدگی سطح معابر، فعالیت آموزشی مدارس اقلید بوانات، آباده، شهر صفاشهر و بخش مرکزی شهرستان خرم بید در روز شنبه، ۲۹ آذر بصورت مجازی است

مدارس ابتدایی شهرستان پاسارگاد هم بصورت مجازی است

امتحانات نهایی بزرگسالان و آموزش از راه دور در این پنج شهرستان بصورت حضوری برقرار است

مدارس شهرستان سپیدان هم با یک ساعت تاخیر حضوری فعالیت می‌کنند.