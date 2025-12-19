رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از معرفی یک واحد صنعتی متخلف به‌دلیل تخلیه غیرمجاز پسماند‌های صنعتی در اراضی ملی و محل‌های غیرمجاز به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی اظهار کرد: با همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستای کچه‌باش و پس از بررسی مستندات و گزارش‌های دریافتی، یک واحد صنعتی که اقدام به تخلیه پسماند‌های صنعتی در اراضی ملی و خارج از محل‌های تعیین‌شده کرده بود، شناسایی شد.

وی افزود: پس از تکمیل مدارک و مستندات لازم، پرونده این واحد صنعتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با قدردانی از همکاری شهروندان و دوستداران محیط زیست در تهیه و ارائه مستندات تصریح کرد: بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت پسماند‌های صنعتی بر عهده تولیدکننده بوده و هرگونه تخلیه پسماند در محل‌های غیرمجاز تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر ضوابط و قوانین مدیریت پسماند برخورد قانونی خواهد شد.