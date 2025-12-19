پخش زنده
امروز: -
تردد کشندههای تکمحور در محور تربتحیدریه–مشهد تا اطلاع بعدی ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرهنگ میرزابیگی، فرمانده پلیس راه تربتحیدریه گفت: به دلیل تداوم ریزش برف و لغزندگی شدید سطح جاده، این محدودیت با هدف پیشگیری از حوادث ترافیکی اعمال شده است.
وی از رانندگان اینگونه وسایل نقلیه درخواست میشود از حرکت به سمت این محور خودداری کنند و همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.
میرزابیگی ادامه داد: این محدودیت تا زمان بهبود شرایط جوی و ایمن شدن سطح محور ادامه خواهد داشت و هرگونه تغییر از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی میشود.