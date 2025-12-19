پخش زنده
امروز: -
جشن یلدای خانواده بزرگ صنایعدستی استان یزد با حضور ۸۰۰ نفر از فعالان این حوزه برگزار شد؛ آیینی شاد و صمیمی که در آن از ۶۵ هنرمند برگزیده دارنده «مهر اصالت ملی» نیز قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در آستانه شب یلدا، جشن یلدای خانواده بزرگ صنایعدستی استان یزد با حضور ۸۰۰ نفر از اعضای خانواده ۵ هزار نفری فعالان این عرصه برگزار شد.
این مراسم با اجرای برنامههای متنوع و شاد یلدایی همراه بود و حاضران با گرامیداشت این آیین کهن ایرانی، شبی بهیادماندنی را در کنار یکدیگر سپری کردند.
در این جشن، ۶۵ نفر از هنرمندان صنایعدستی استان یزد که در سال جاری موفق به دریافت «مهر اصالت ملی» شده بودند نیز حضور داشتند و به پاس تلاشها و نقشآفرینی مؤثرشان در حفظ و ترویج هنرهای سنتی، مورد تجلیل قرار گرفتند.
برگزاری این آیین با هدف تقویت همدلی، ایجاد نشاط اجتماعی و ارج نهادن به جایگاه هنرمندان صنایعدستی، جلوهای از پیوند سنتهای فرهنگی با ظرفیتهای هنری استان را به نمایش گذاشت.