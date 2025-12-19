پخش زنده
امامان جمعه شهرهای آذربایجان غربی در خطبههای نماز جمعه این هفته بر بهره مندی از برکات ماه رجب المرجب و کمک و دستگیری از نیازمند در قالب پویش یلدای مهربانی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ائمه جمعه استان در خطبههای نماز با اشاره به فرارسیدن حلول ماه رجب در روزهای پیش رو این ماه را یکی از ماههای پرفضیلت در دین مبین اسلام برشمردند و گفتند: در این ماه رحمت خداوند بزرگ و بخشنده شامل بندگان خود میشود و مسلمانان نیز در این ماه با انجام اعمال ماه مبارک رجب و دعا و نیایش به درگاه بارتعالی بویژه در لیلة الرغائب و ایام البیض نهایت بهره مندی از فیوضات دنیوی و اخروی را کسب می کنند.
آنان اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای دوری از تعلقات دنیوی و ارتباط خالصانه با خدواند دانستند و بر حضور پرشور نوجوانان و جوانان همچون سالهای گذشته در این مراسم توصیه کردند.
آنان در ادامه با اشاره به اهمیت صله ارحام، شب یلدا را فرصتی مناسب برای تقویت تحکیم روابط خانوادگی و حفظ سنتها دانستند و بر ساده زیستی، دوری از تجملات و دستگیری از نیازمندان تاکید کردند.
خطیبان نماز جمعه این هفته شهرهای آذربایجان غربی در ادامه سخنانشان وحدت و انسجام امت اسلامی را مهمترین نیاز فعلی مسلمانان در این برهه زمانی دانستند و گفتند: اگر حاکمان و ملتهای مسلمان متحد بودند رژیم صهیونستی جرات انجام جنایات وحشیانه علیه مردم مظلوم فلسطین، لبنان و سوریه را نداشت.
آنان در ادامه با اشاره به اینکه دفاع مقدس ۱۲ روزه درس بزرگی برای رژیم صهیونیستی و آمریکا شد گفتند: هرچند مردم ایران در این دفاع مقدس بزرگ مردانی را از دست دادند، اما درایت رهبری، شجاعت نیروهای مسلح و همبستگی مردم ایران نقشه شوم آنان در مورد فاصله انداختن مردم با نظام اسلامی را نقش برآب کردند.
امامان جمعه شهرهای مختلف استان سیاه نمایی، ایجاد ترس و القای ناامیدی را از ابزارهای جنگ نرم دشمنان دانستند و بر ضرورت هوشیاری و بصیرت مردم در برابر این فضاسازیها تأکید کردند.
اهتمام دولت و مجلس در حل مشکلات معیشتی مردم، مبارزه با گران فروشی و کم فروشی در بازار، ترویج ازدواج آسان و جوانی جمعیت، اشتغال آفرینی برای جوانان و استفاده از ظرفیت جامعه نخبگان و دانشگاهی در برنامه ریزیها از دیگر محورهای سخنان امامان جمعه شهرهای آذربایجان غربی در نماز جمعه بود.