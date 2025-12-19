پخش زنده
فرآیند آموزش مدارس و دورههای کارشناسی در تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان زنجان به منظور جلوگیری از شیوع بیماری آنفولانزا غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛استانداری زنجان: فرآیند آموزش مدارس و دورههای کارشناسی در تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان زنجان به منظور جلوگیری از شیوع بیماری آنفولانزا در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه، بیست و نهم و سیام آذر ماه و یکم دیماه ۱۴۰۴ غیرحضوری شد.
تصمیم گیری در خصوص آموزش حضوری دورههای کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان بر عهده روسای دانشگاهها و این مراکز خواهد بود.
تمام مهدهای کودک و پیش دبستانیهای استان هم در روزهای اعلام شده تعطیل خواهند بود.