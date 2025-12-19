دانش‌آموزان آموزشگاه استعداد‌های درخشان شهیدان مزیدی با مشارکت والدین، جشنواره‌ای با محوریت سفره‌های یلدایی برگزار کردند که در آن، پس از ارزیابی آثار، از برگزیدگان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جشنواره سفره‌های یلدایی آموزشگاه استعداد‌های درخشان شهیدان مزیدی با هدف پاسداشت آیین‌های سنتی و تقویت مشارکت خانواده و مدرسه برگزار شد.

در این جشنواره، دانش‌آموزان با همراهی والدین خود اقدام به چیدمان سفره‌های یلدایی کردند و آثار ارائه‌شده پس از داوری، مورد ارزیابی قرار گرفت تا برگزیدگان معرفی و از آنان تجلیل شود.

این برنامه با حضور خانواده‌های معزز شهیدان مزیدی همراه بود و در حاشیه آن، از دکتر صدر، از پیشکسوتان پزشکی استان یزد، به پاس سال‌ها خدمات ارزشمند علمی و درمانی، قدردانی شد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، تقویت هویت ملی و ایجاد پیوند عمیق‌تر میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و ارزش‌های اجتماعی دارد.