معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از واریز حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ارائه خدمات درمانی، دارویی و اجتماعی به بیماران نیازمند در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور از اختصاص و واریز حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به منظور ارائه خدمات اجتماعی، درمانی و دارویی به بیماران نیازمند و افراد تحت پوشش این نهاد در سراسر کشور خبر داد.

مسعود مثنوی روز جمعه در آیین تجلیل از ۶۲ نفر از داوطلبان فعال، خیرین نیک‌اندیش و پرسنل جمعیت هلال‌احمر مازندران که به میزبانی جمعیت هلال‌احمر آمل برگزار شد، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴، سرانه خدمات درمانی و اجتماعی برای ۱۲۹ هزار بیمار در کشور مصوب شده که تاکنون بیش از ۶۰ هزار بیمار به‌طور کامل تحت پوشش خدمات قرار گرفته‌اند.

وی افزود: اعتبار پیش‌بینی‌شده حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی در اختیار استان‌های سراسر کشور قرار گرفته و این منابع برای کمک به بیماران نیازمند در بخش‌های مختلف درمانی، دارویی و اجتماعی هزینه خواهد شد.

معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، سهم استان مازندران از این محل را حدود ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تاکنون حدود ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این اعتبار برای ارائه خدمات به جامعه هدف استان پرداخت شده است.

مثنوی با بیان اینکه با اعتبار تخصیص‌یافته، تاکنون حدود ۳ هزار بیمار در مازندران از خدمات اجتماعی و درمانی بهره‌مند شده‌اند، تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان امسال و در چارچوب بودجه تعریف‌شده، حدود ۵ هزار بیمار در استان مازندران از محل اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی اختصاص‌یافته از خدمات درمانی و اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.