به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سامانه بارشی که از دوشنبه وارد استان شده دیشب و امروز در موج دوم خود بارش های برف و باران را در نقاط مختلف فارس به ارمغان آورد .

سهم شیرازی‌ها از سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز ۶۸ میلی متر باران و ۳ سانتی متر برف بوده است .

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی فارس، بیشترین بارش‌های سامانه اخیر تا ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز مربوط به فیروزآباد با ۱۸۱ میلی متر ثبت شده است .

همچنین در آباده ۲۹ میلی متر، اردکان ۵۰، ارسنجان ۵۸، استهبان ۸۰، اقلید ۲۵، ایزدخواست ۲۲، بوانات ۳۴، پاسارگاد ۴۸، تخت جمشید ۵۴، جهرم ۱۲۷، خرامه ۷۷، خفر ۱۳۸، خنج ۱۱۰، داراب ۱۰۹، درودزن ۴۳، زرقان ۴۸، زرین دشت ۱۳۱، سروستان ۱۲۳، شهرک گلستان شیراز ۵۹، شیراز ۶۸، صفاشهر ۲۸ میلی متر باران ثبت شد.

در فراشبند ۷۹، فسا ۱۲۱، فورگ داراب ۱۳۴، فیروزآباد ۱۸۱، قیروکارزین ۱۵۳، کازرون ۲۲، گراش ۱۲۳، لار ۱۶۵، لامرد ۱۴۸، مهر ۱۰۳، نورآباد ۳۸ و نی ریز ۷۰ میلی متر بارش باران ثبت شده است

در ایستگاه‌های خودکار هواشناسی فارس در افزر ۱۴۰، اوز ۱۵۸، بختگان ۵۴، جویم ۱۰۳، خشت ۳۵، رستم ۲۸، سده ۳۲، کورده ۱۶۰، کوار ۱۵۳، دشت نمدان ۳۰، کوه چنار ۲۸ و میمند ۱۴۸ میلی متر باران ثبت شده است.

همچنین در آباده ۱۵ سانتی متر برف بارید و در اردکان ۶، اقلید ۲۷، ایزدخواست ۱۸، بوانات ۲۴، پاسارگاد ۳، درودزن ۲، شیراز ۳، صفاشهر ۱۳، سده ۲۳ و دشت نمدان ۳۲ سانتی متر بارش برف گزارش شده است.