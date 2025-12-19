به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان احمد کمالی فرماندار شهرستان رابر با اشاره به بارش شدید نزولات جوی گفت: به لطف و رحمت الهی، با ثبت ۱۰۱ میلی‌متر بارندگی در حدود سه‌چهارم محدوده شهرستان، شاهد بارش سنگین برف بودیم که متأسفانه موجب بروز خساراتی به شبکه برق شد.

وی افزود: از ساعت ۳ بامداد امروز قطعی‌های مکرر برق در شهر رابر، هنزا، دهستان اسکر و دهستان سیه بنوییه رخ داد که با تلاش و همت همکاران ستاد مدیریت بحران شهرستان و با اهتمام ویژه شرکت برق جنوب کرمان، و اعزام ۷ اکیپ عملیاتی از شهرستان‌های سیرجان، بافت و ارزوئیه، تا ساعت ۱۱ صبح امروز برق اکثر مناطق وصل شد.

فرماندار رابر با بیان اینکه عملیات ترمیم همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: در حال حاضر تعمیر و بازسازی شبکه‌ها و نصب تیر‌های شکسته برق در دست انجام است و نیرو‌ها به‌صورت کامل در منطقه مستقر هستند.

کمالی با قدردانی از صبوری مردم گفت: در پی این رحمت الهی، مشکلاتی نیز در زمینه برق‌رسانی ایجاد شد که از مردم شریف شهرستان درخواست می‌کنیم با صبر و شکیبایی، ما را همراهی کنند. همکاران ستاد مدیریت بحران و شرکت برق به‌صورت کامل آماده خدمت‌رسانی و رفع مشکلات هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خسارات وارده به شهرستان عمدتاً مربوط به شبکه برق و در نتیجه آسیب‌دیدگی درختان گردو به‌علت آفت کرم خراط بوده است.





وی ادامه داد: گزارش‌های اولیه خسارات به ستاد مدیریت بحران استان اعلام شده و در حال بررسی است.