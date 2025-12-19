تلاش سیمبانان و ستاد مدیریت بحران رابر برای برقدار کردن شبکههای آسیبدیده
فرماندار شهرستان رابر از تلاش گسترده نیروهای عملیاتی برای رفع خاموشیهای ناشی از بارش سنگین برف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان
احمد کمالی فرماندار شهرستان رابر با اشاره به بارش شدید نزولات جوی گفت: به لطف و رحمت الهی، با ثبت ۱۰۱ میلیمتر بارندگی در حدود سهچهارم محدوده شهرستان، شاهد بارش سنگین برف بودیم که متأسفانه موجب بروز خساراتی به شبکه برق شد.
وی افزود: از ساعت ۳ بامداد امروز قطعیهای مکرر برق در شهر رابر، هنزا، دهستان اسکر و دهستان سیه بنوییه رخ داد که با تلاش و همت همکاران ستاد مدیریت بحران شهرستان و با اهتمام ویژه شرکت برق جنوب کرمان، و اعزام ۷ اکیپ عملیاتی از شهرستانهای سیرجان، بافت و ارزوئیه، تا ساعت ۱۱ صبح امروز برق اکثر مناطق وصل شد.
فرماندار رابر با بیان اینکه عملیات ترمیم همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: در حال حاضر تعمیر و بازسازی شبکهها و نصب تیرهای شکسته برق در دست انجام است و نیروها بهصورت کامل در منطقه مستقر هستند.
کمالی با قدردانی از صبوری مردم گفت: در پی این رحمت الهی، مشکلاتی نیز در زمینه برقرسانی ایجاد شد که از مردم شریف شهرستان درخواست میکنیم با صبر و شکیبایی، ما را همراهی کنند. همکاران ستاد مدیریت بحران و شرکت برق بهصورت کامل آماده خدمترسانی و رفع مشکلات هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خسارات وارده به شهرستان عمدتاً مربوط به شبکه برق و در نتیجه آسیبدیدگی درختان گردو بهعلت آفت کرم خراط بوده است.
وی ادامه داد: گزارشهای اولیه خسارات به ستاد مدیریت بحران استان اعلام شده و در حال بررسی است.