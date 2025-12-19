پخش زنده
درنشست اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره شعر رضوی با کانونهای خدمت رضوی آذربایجان غربی راههای تقویت همکاری و همافزایی برای برگزاری بهتر جشنواره مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست اعضای شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره بینالمللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری با مدیرکانونهای خدمت رضوی استان آذربایجان غربی برگزار شد.
در این نشست که با هدف هماهنگی و تعامل بیشتر میان شورای سیاستگذاری جشنواره و کانونهای خدمت رضوی استان برگزار شد، راههای تقویت همکاری و همافزایی برای هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بینالمللی شعر رضوی، ضمن تشریح روند آمادهسازی جشنواره اظهار داشت: جشنواره شعر رضوی در آذربایجان غربی از نظر کمی و کیفی ارتقاء یافته و آثار متعددی از شاعران سراسر کشور و خارج از کشور به دبیرخانه ارسال شده است. هدف ما این است که با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی کانونهای خدمت رضوی، بتوانیم این رویداد را پرمحتواتر و مردمیتر برگزار کنیم.
بهرعلی محمودی، افزود: تعامل با کانونهای خدمت رضوی نقش کلیدی در گسترش فعالیتهای فرهنگی و تقویت بعد مردمی جشنواره دارد و این همافزایی میتواند موجب جریانسازی فرهنگی مؤثری در سطح استان و کشور شود.
وی در ادامه یکی از اهداف مهم این تعامل را ایجاد پیوست رسانهای و تقویت حضور فعال در فضای مجازی دانست و اظهار کرد: فعالسازی صفحات اطلاعرسانی در شبکههای اجتماعی و همکاری تبلیغی با کانونهای رضوی میتواند در معرفی هرچه بهتر جشنواره نقش مؤثر داشته باشد.
در ادامه، اعضای شورا نیز بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی، مذهبی و ادبی کانونهای خدمت رضوی برای ارتقای سطح جشنواره تأکید کردند.
حبیبی، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره، با بیان اینکه کانونهای خدمت رضوی میتوانند بازوی فرهنگی توانمندی برای جشنواره باشند، افزود: ضروری است پس از جشنواره نیز ارتباط با این کانونها استمرار یابد تا استعدادهای شاعران در مسیر رشد و تعالی قرار گیرد.
این نشست با بررسی برنامههای اجرایی آتی، تقسیم وظایف همکاری میان دبیرخانه جشنواره و نمایندگان کانونهای خدمت رضوی، و تأکید بر استمرار نشستهای هماهنگی منظم به کار خود پایان داد.