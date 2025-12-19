کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، سعید کریم‌آذر بازیکن تیم تراکتور تبریز را برای ادای توضیحات، به این کمیته فراخواند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس ابلاغیه صادره کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، نامبرده می‌بایست روز دوشنبه با حضور در محل کمیته اخلاق، پیرامون موارد مطروحه توضیحات لازم را ارائه کند.

بدیهی است عدم حضور در زمان مقرر، وفق مقررات آیین‌نامه اخلاق فدراسیون فوتبال، می‌تواند تبعات قانونی در پی داشته باشد.

کمیته اخلاق ضمن یادآوری مقررات مندرج در آیین‌نامه اخلاق فیفا، بر لزوم رعایت مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی فوتبالیست‌ها در اظهارنظر‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی تأکید کرده و اعلام می‌دارد کلیه اهالی فوتبال موظف‌اند از هرگونه انتشار مطالب، کنایه‌ها یا مواضعی که می‌تواند موجب خدشه به شأن فوتبال، تحریک افکار عمومی یا نقض اصول اخلاقی شود، اکیداً پرهیز کنند.