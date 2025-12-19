پخش زنده
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: امروز ۲ هزار و ۲۱۳ داوطلب آزمون استخدامی سرایداری در استان با هم رقابت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی متقیان در حاشیه این بازدید گفت: ۲ هزار و ۲۱۳ داوطلب در ۶ حوزه امتحانی، در این آزمون به رقابت پرداختند که از این تعداد هزار و ۱۲۰ نفر داوطلب مرد و هزار و ۹۳ نفر داوطلب زن میباشند.
وی تصریح کرد: از میان این داوطلبان، پس از طی مراحل قانونی و اعلام نتایج آزمون کتبی و انجام مصاحبههای اختصاصی، ۱۷۷ نفر جذب آموزش و پرورش استان خواهند شد. علی متقیان خاطرنشان کرد: تلاش بر این است که نتایج اولیه این آزمون تا پایان دی ماه سال جاری اعلام شود.