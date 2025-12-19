پخش زنده
ستاد مدیریت بحران استان مرکزی فعالیت مدارس برای روز شنبه را اعلام کرد.
🔻شهرستان اراک
کل مقاطع تحصیلی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد
امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام میشود
🔻شهرستان خنداب
مقطع ابتدایی غیر حضوری و در بستر شاد
متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر
امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام میشود
🔻شهرستان شازند
مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد
متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر
امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام میشود
🔻شهرستان آشتیان
مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد
🔻شهرستان فراهان
مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد
متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر
امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام میشود
🔻شهرستان کمیجان
کلیه مقاطع بصورت غیر حضوری و در بستر شاد
امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام میشود
🔻شهرستان ساوه
کلیه مقاطع بصورت غیر حضوری و در بستر شاد
امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام میشود
🔻شهرستان دلیجان
کلیه مقاطع در مناطق روستایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد
کلیه مقاطع در مناطق شهری با یک ساعت تاخیر
امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام میشود
🔻شهرستان محلات
مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد
متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر
امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام میشود
🔻شهرستان خمین
مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد
متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر
امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام میشود
🔻شهرستان تفرش
مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد
کلیه امتحانات مقاطع متوسطه اول و دوم و همچنین امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام میشود
🔻زرندیه
فقط مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد