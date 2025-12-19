🔻شهرستان اراک

کل مقاطع تحصیلی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد

امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود

🔻شهرستان خنداب

مقطع ابتدایی غیر حضوری و در بستر شاد

متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر

امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود

🔻شهرستان شازند

مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد

متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر

امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود

🔻شهرستان آشتیان

مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد

🔻شهرستان فراهان

مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد

متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر

امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود

🔻شهرستان کمیجان

کلیه مقاطع بصورت غیر حضوری و در بستر شاد

امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود

🔻شهرستان ساوه

کلیه مقاطع بصورت غیر حضوری و در بستر شاد

امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود

🔻شهرستان دلیجان

کلیه مقاطع در مناطق روستایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد

کلیه مقاطع در مناطق شهری با یک ساعت تاخیر

امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود

🔻شهرستان محلات

مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد

متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر

امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود

🔻شهرستان خمین

مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد

متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر

امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود

🔻شهرستان تفرش

مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد

کلیه امتحانات مقاطع متوسطه اول و دوم و همچنین امتحانات نهایی بقوت خود باقی و در زمان تعیین شده انجام می‌شود

🔻زرندیه

فقط مقطع ابتدایی بصورت غیر حضوری و در بستر شاد