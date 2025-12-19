پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در دیدار سفیر جمهوری زیمبابوه با استاندار زنجان، بر توسعه و عملیاتیسازی همکاریهای دوجانبه در حوزههای اقتصادی، علمی، معدنی، کشاورزی، سلامت و خدمات فنی و مهندسی تأکید شد و مقرر گردید این ظرفیتها در قالب تشکیل کارگروه مشترک و با رویکردی اجرایی، پایدار و مبتنی بر منافع متقابل دنبال شود.
در دیدار سفیر جمهوری زیمبابوه با استاندار زنجان، زمینههای گسترش همکاریهای مشترک در حوزههای اقتصادی، معدنی، کشاورزی، علمی، سلامت و خدمات فنی و مهندسی بررسی شد. استاندار زنجان با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و علمی استان، بر آمادگی برای توسعه همکاریهای عملیاتی و تشکیل کارگروه مشترک تأکید کرد. سفیر زیمبابوه نیز ضمن استقبال از پیشنهادها، آمادگی کشورش را برای تعمیق روابط و اجرای پروژههای مشترک اعلام کرد.
دکتر سید محسن صادقی، استاندار زنجان، در دیدار با آقای کوپمبا، سفیر جمهوری زیمبابوه، با خیرمقدم به وی، زنجان را استانی برخوردار از ظرفیتهای گسترده در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی، علم و فناوری و گردشگری معرفی کرد و اظهار داشت: استان زنجان آمادگی دارد همکاریهای خود را با کشور دوست و مستقل زیمبابوه، بر پایه منافع متقابل و با رویکردی عملیاتی و نتیجهمحور، توسعه دهد.