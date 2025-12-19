به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ در دیدار سفیر جمهوری زیمبابوه با استاندار زنجان، بر توسعه و عملیاتی‌سازی همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، علمی، معدنی، کشاورزی، سلامت و خدمات فنی و مهندسی تأکید شد و مقرر گردید این ظرفیت‌ها در قالب تشکیل کارگروه مشترک و با رویکردی اجرایی، پایدار و مبتنی بر منافع متقابل دنبال شود.

در دیدار سفیر جمهوری زیمبابوه با استاندار زنجان، زمینه‌های گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، معدنی، کشاورزی، علمی، سلامت و خدمات فنی و مهندسی بررسی شد. استاندار زنجان با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و علمی استان، بر آمادگی برای توسعه همکاری‌های عملیاتی و تشکیل کارگروه مشترک تأکید کرد. سفیر زیمبابوه نیز ضمن استقبال از پیشنهادها، آمادگی کشورش را برای تعمیق روابط و اجرای پروژه‌های مشترک اعلام کرد.

