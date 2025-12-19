پخش زنده
مرحله دوم رقابتهای لیگ کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان استان گلستان به میزبانی آزادشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ جواد غلامی رئیس هیٱت کشتی شهرستان آزادشهر گفت: در این رقابتها که با حضور ۱۳ تیم و ۱۷۰ شرکت کننده برگزار شد در رشته آزاد تیمهای آزادشهر و رامیان مقابل تیم شهید علیجانی گرگان، بادبان سرخ دریا مقابل تیم شهید زاهد پور کردکوی، کلینیک دندان پزشکی نوری نسب مقابل تیم هیٱت کشتی بندرگز، هیأت کشتی نوکنده مقابل تیم نام آوران گلستان به پیروزی رسیدند.
آهنگران نماینده سازمان لیگ کشتی استان گلستان گفت : در رشته فرنگی تیمهای آکادمی کشتی امیرالمؤمنین (ع) شریفی مقابل تیم شهید زاهد پور کردکوی، آکادمی شهدای نصرآباد مقابل تیم آکادمی اندیشه به پیروزی رسیدند.