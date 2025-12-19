پخش زنده
مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه معضل پسماند به یکی از چالشهای اصلی شمال کشور تبدیل شده است، گفت: این مشکل بهویژه در استانهای مازندران و گیلان وضعیت نگرانکنندهای دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به وضعیت نامطلوب مدیریت پسماند در شمال کشور گفت: مساله پسماند نهتنها در شهر رامسر بلکه در کل منطقه شمال یکی از معضلات اصلی حوزه محیط زیست است و هر سه استان شمالی بهویژه مازندران و گیلان با این مشکل روبهرو هستند.
ژیلا آقایی در حاشیه نخستین مجمع هماندیشان رامسر که در آمفیتئاتر هتل پارسیان رامسر برگزار شد، گفت: شهر رامسر سالیان سال است که بهشدت با معضل پسماند مواجه بوده و همه میدانیم که سایت اشکتهچال دیگر پاسخگوی نیاز فعلی نیست.
وی با اشاره به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست افزود: مطابق با وظایف سازمان و در قالب کارگروه ملی مدیریت پسماند که بهصورت منظم جلسات آن برگزار میشود، موضوع پسماند کشور بهطور ویژه در دستور کار قرار دارد و تأکید اصلی این کارگروه بر استانهای شمالی است.
مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در این کارگروه، استانداران و مسئولان ذیربط استانها حضور دارند، مسائل استانها مطرح میشود و برای حل مشکلات پسماند منطقه برنامهریزی صورت میگیرد و سازمان حفاظت محیط زیست تمامی مصوبات را تا مرحله اجرا و تحقق نهایی پیگیری میکند.
آقایی با تأکید بر لزوم ارائه راهکارهای کارشناسی گفت: پیشنهادات مطرحشده در این کارگروه باید علمی و فنی باشد تا بتواند منجر به حل پایدار مشکلات پسماند شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی وضعیت مدیریت پسماند تصریح کرد: نمره مدیریت پسماند بسیار پایین است و این حوزه یکی از معضلات جدی محیط زیست به شمار میرود که در صورت حلنشدن، تخریب گستردهای را به دنبال خواهد داشت.
مشاور عالی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نگاه مدیریت استان مازندران خاطرنشان کرد: استاندار مازندران توجه ویژهای به موضوع پسماند دارند و آن را در اولویت برنامههای خود قرار دادهاند، اما انتظار میرود این موضوع با جدیت بیشتر و در بازه زمانی کوتاهتری دنبال شود.
آقایی همچنین با اشاره به سایر چالشهای زیستمحیطی استان افزود: مساله فاضلاب در بسیاری از شهرهای مازندران نیز از دیگر مشکلات مهم است که نیازمند برنامهریزی و اقدام جدی است.