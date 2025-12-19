به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی اظهار کرد: این برنامه با مشارکت کارکنان بخش خصوصی، بخشداری مرکزی ارومیه و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه اجرا شد.

وی افزود: در این برنامه که با حضور نماینده بخشداری مرکزی، کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و حدود ۶۰ نفر از کارکنان بخش خصوصی برگزار شد، زباله‌های رهاشده توسط مسافران عبوری و گردشگران در حاشیه جاده منتهی به روستا جمع‌آوری و محیط پاکسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه ضمن قدردانی از اجرای این اقدام فرهنگی و زیست‌محیطی تصریح کرد: زباله‌ها باید در مخازن شهری و روستایی دفع شوند، اما متأسفانه برخی مسافران و خودرو‌های عبوری با بی‌توجهی به این موضوع، اقدام به رهاسازی زباله در حاشیه راه‌ها می‌کنند که این امر موجب آلودگی محیط زیست می‌شود.

خانی در پایان تأکید کرد: برنامه‌های پاکسازی و فرهنگ‌سازی محیط زیست در شهرستان ارومیه با مشارکت جوامع محلی، بخش خصوصی و انجمن‌های زیست‌محیطی ادامه خواهد داشت .