پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از اجرای برنامه پاکسازی زباله در بخشی از اراضی ملی روستای ساریبیگلوی معین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مختار خانی اظهار کرد: این برنامه با مشارکت کارکنان بخش خصوصی، بخشداری مرکزی ارومیه و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه اجرا شد.
وی افزود: در این برنامه که با حضور نماینده بخشداری مرکزی، کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و حدود ۶۰ نفر از کارکنان بخش خصوصی برگزار شد، زبالههای رهاشده توسط مسافران عبوری و گردشگران در حاشیه جاده منتهی به روستا جمعآوری و محیط پاکسازی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه ضمن قدردانی از اجرای این اقدام فرهنگی و زیستمحیطی تصریح کرد: زبالهها باید در مخازن شهری و روستایی دفع شوند، اما متأسفانه برخی مسافران و خودروهای عبوری با بیتوجهی به این موضوع، اقدام به رهاسازی زباله در حاشیه راهها میکنند که این امر موجب آلودگی محیط زیست میشود.
خانی در پایان تأکید کرد: برنامههای پاکسازی و فرهنگسازی محیط زیست در شهرستان ارومیه با مشارکت جوامع محلی، بخش خصوصی و انجمنهای زیستمحیطی ادامه خواهد داشت .