به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بنا به گزارش ساعت۱۹ مدیریت راه‌های استان خراسان رضوی، هم اکنون کولاک در حوزه سرولایت محور‌های مشهد - کلاگت (گوجگی)، باغچه - تربت حیدریه (رباط سفید) رخ داده است.

همچنین در حوزه مشهد، تربت حیدریه، تربت جام، فریمان، احمدآباد، زاوه، زبرخان، کلات، قوچان، تایباد، باخرز، نیشابور، سبزوار، جغتای، سرخس و محور‌های گناباد - فردوس، چخماغ - فریمان، خواف - تایباد، صالح آباد - تربت جام (کله مل)، جوین - سبزوار، درگز - قوچان، جوین - جغتای، رشتخوار - تربت حیدریه (سه راهی جنگل) برف می بارد.

بارش باران در حوزه رشتخوار، مه ولات، خواف، کاشمر، کوهسرخ، بردسکن، جوین، درگز، بجستان و مه گرفتگی در حوزه کلات محور‌های آزادراه مشهد - باغچه، چناران - مشهد، مشهد - کلات، باغچه - نیشابور، تربت حیدریه - باغچه، گناباد - فردوس، درگز - قوچان (تیوان) گزارش شده است.