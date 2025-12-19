پخش زنده
امروز: -
در سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان بوکان چند طرح مختلف کشاورزی، گردشگری و انرژی به بهره برداری رسید یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مرحله نخست واحد تولید مرغ گوشتی با ظرفیت تولید ۱۲۵ هزار قطعه یکی از این طرحها بود که با حضور مسئولان افتتاح شد.
با تکمیل تمامی مراحل این طرح، نیم درصد به ظرفیت تولید مرغ کشور افزوده خواهد شد و نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات ایفا میکند.
در ادامه، عملیات اجرایی واحد تولید روغنهای گیاهی با حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد. این واحد در صورت تکمیل سالانه ظرفیت تولید حدود ۳ هزار تن محصول را دارد.
استاندار آذربایجانغربی همچنین از نزدیک روند احداث نیروگاه برق خورشیدی کارخانه سیمان بوکان را بررسی کرد و گفت: تا پایان امسال ۶۰ مگاوات و سال آینده نیز ۱۲۰ مگاوات برق خورشیدی جدید به شبکه اضافه خواهد شد که معادل کسری برق استان در پیک مصرف گذشته است.
دو طرح گردشگری نیز در سفر استاندار به بوکان کلنگزنی شد. یکی از این طرحها احداث مجتمع خدماتی، رفاهی و گردشگری در روستای احمدآباد بود که بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار دارد و پس از بهرهبرداری، ۳۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد کرد.
استاندار آذربایجانغربی همچنین از طرح کنارگذر بوکان و کریدور بزرگراهی شمال غرب در محدوده محور بوکان – سقز بازدید کرد و گفت: این طرح به همراه چند طرح مهم راهسازی استان قرار است تا سال آینده به اتمام برسد.
آقای رحمانی همچنین از پیشبرد اهداف همایش سرمایهگذاری اینوا خبر داد و گفت: حدود ۲۰۰ همت سرمایهگذاری در قالب این همایش در استان جذب شده است.