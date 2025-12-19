پخش زنده
امروز: -
تیم افق کریمه نماینده قم با پیروزی برابر مس کرمان هفته نهم لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور را پشت سر گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در دیدار هفته نهم لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور که عصر امروز در خانه والیبال پیامبر اعظم قم برگزار شد، تیم افق کریمه برابر مهمان خود مس کرمان با نتیجه ۳ - ۱ به پیروزی رسید و با ۱۹ امتیاز و در رده سوم جدول گروه سوملیگ دسته اول والیبال ایستاد.
افق دستهای اول، دوم و چهارم این بازی را با پیروزی به پایان رساند و صاحب هر ۳ امتیاز این بازی خانگی شد.
تیم آینده سازان دیگر نماینده قم در دیداری از گروه چهارم لیگ دسته اول والبیال باشگاههای کشور، فردا از ساعت ۱۶ در خانه والیبال سالن ورزشی پیامبر اعظم میزبان مس شهرک بابک خواهد بود.