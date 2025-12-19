پخش زنده
امروز: -
میز خدمت قوه قضائیه برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی نمازگزاران در محل برگزاری نماز جمعه واقع در مصلای حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در زمینه تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای ملاقات بیواسطه مسئولان قضائی با مردم میز خدمت قضائی برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی نمازگزاران نماز جمعه تهران با حضور سیدعلی اصغر رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه و دو نفر از کارکنان اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه، امروز جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ساعت ۱۴:۳۰ در مصلای حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.
سید علی اصغر رفاهی مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه درباره برگزاری میز خدمت در محل نماز جمعه تهران گفت: همکاران ما از اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه به نوبت هر هفته جمعهها بصورت برنامهریزی در محل اقامه نمازجمعه در خدمت مردم بوده و به مشکلات و درخواستهای حقوقی و قضائی مراجعهکنندگان و نمازگزاران رسیدگی کرده و راهنماییها و ارشادات لازم را درباره مشکلات و خواستههایشان ارائه کرده و چنانچه درخواستی کتبی داشته باشند جهت رسیدگی در اداره کل تحویل میگیرند.
مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه گفت: امروز نیز به همراه دو نفر از همکاران اداری در میز خدمت نماز جمعه واقع در مصلای حضرت امام خمینی (ره) حضور داشته و به مشکلات حقوقی و قضائی ۲۲ نفر رسیدگی و علاوه بر راهنمایی و ارشادات لازم، ۱۰ فقره درخواست کتبی دریافت کردیم.
رفاهی افزود: مراجعهکنندگانی که نیاز به ملاقات حضوری با مدیران و مسئولان عالی قضائی داشتند در فهرست ملاقات قرار خواهند گرفتند و در زمان حضور مسئولان قضائی مربوطه در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه با آنها تماس گرفته خواهد شد.
وی گفت: مراجعهکنندگانی که نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشند، درخواستشان اخذ و در اسرع وقت با مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این رابطه مکاتبه و نتیجه به درخواستکنندگان ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه افزود: همچنین مراجعهکنندگانی که نیاز به ملاقات با سایر مسئولان قضائی استانها داشتند مکاتبات لازم انجام خواهد شد.