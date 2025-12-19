پخش زنده
پست برق شماره سه مهاباد در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع در منطقه خانقاه احداث میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل برق منطقهای آذربایجان در سفر به مهاباد گفت: پست برق شماره سه مهاباد در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع در منطقه خانقاه احداث میشود که با ساخت و تکمیل این پست، شبکه برق مهاباد پایدارتر و قطعیها نیز کمتر خواهد شد.
مدیرعامل برق منطقهای آذربایجان پیش از حضور در مهاباد، از طرحهای حوزه برق بوکان بازدید و از ایجاد پست جدید برای توسعه شبکه برق این شهرستان خبر داد.