مراسم بزرگداشت آیت‌الله سیدمحمدشاهچراغی، نخستین امام جمعه مهدیشهر، با حضور گسترده مردم ومسئولان استانی در مسجد امام علی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور،در این آیین ضمن قدردانی از حضور مردم در این مراسم گفت: دوستداران آیت الله شاهچراغی از شهر‌های مختلف برای ابراز ارادت به این عالم ربانی حضور یافتند و باید قدر این محبت‌ها را دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدرضاتقوی،با اشاره به تخریب‌ها و هجمه‌های دشمنان افزود:این لباس ما کفن ماست؛ببینید مردم چگونه به روحانیت عشق می‌ورزند.

وی در ادامه با تأکید بر تلاش بیش از ۶۵ ساله آیت‌الله شاهچراغی در مسیر خداوند و ائمه اطهار، اظهار کرد: این عالم ربانی با ساده‌زیستی، عرفان، دانش و مدارا با مردم و ضعفا، الگویی ارزشمند برای جوانان است.

او مجاهدی بود که به هیچ وجه گرفتار خودبینی، منیت و حب دنیا نشد و در عین حال هر مسئولیتی که برعهده می‌گرفت، به آن اعتبار می‌بخشید.