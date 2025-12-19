مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون: از ابتدای مهر امسال در طرح روادید اتباع خارجی نزدیک به ۲۳ هزار درخواست ورود کارگر اتباع خارجی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده که حدود ۱۲ هزار درخواست کامل و پذیرفته شده است.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره طرح روادید کارگری، اتباع خارجی گفت: اتباع خارجی به صورت انفرادی و بدون همراهی خانواده پس از ثبت درخواست از سوی کارفرمای ایرانی در مشاغل تعیین شده، ویزای خود را دریافت و به مدت ۹ ماه در ایران مشغول به کار می‌شوند و پس از آن به کشورشان بازمی‌گردند. فقط ذکور ۱۸ تا ۶۰ سال واجد شرایط دریافت روادید و کارت کار هستند.

علی باقری، در این باره گفت: «کارفرمایان می‌توانند با ورود به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی پروفایلی ایجاد و تقاضای نیروی کار خود را ثبت کنند. اگر پس از ۱۵ روز ایرانیان برای اشتغال در آن زمینه اعلام نیاز نکنند، اولویت دوم با اتباع خارجی خواهد بود.»

وی افزود: «از ابتدای مهرماه امسال تاکنون نزدیک به ۲۳ هزار درخواست ثبت شده که به دلیل ناقص بودن یا رد برخی، حدود ۱۲ هزار درخواست پذیرفته شده و مراحل صدور ویزا در جریان است.»

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید کرد: «برقراری بیمه حوادث و تأمین اجتماعی برای کارگران اتباع الزامی است و در صورت رضایت کارفرمایان و نبود جایگزین، کارگران پس از ۹ ماه حضور در ایران، سه ماه به کشور خودشان باز می گردند و می‌توانند با درخواست مجدد کارفرما به ایران بازگردند.»