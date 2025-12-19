پخش زنده
بیشترین بارش برف با ۴۵ سانتیمتر در شهرستان بن گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان بارش سامانه اخیر به میلیمتر در نقاط مختلف به شرح زیر است.
شهرکرد: ۱۵.۷ برف ۴cm
آلونی: ۱۰.۲
ارجنک: ۳۴.۴
اردل: ۳۴.۱ برف ۱۳cm
امام قیس: ۲۱.۲
ایلبگی: ۲۶.۴ برف ۱۵cm
بازفت: ۱۰.۱
بروجن: ۲۴.۷ برف ۱۶cm
بلداجی: ۱۸.۴ ارتفاع برف ۱۴cm
بن: ۵۱.۲ ارتفاع برف ۴۵cm
جونقان: ۲۶.۷
دزک: ۳۰.۴
دشتک: ۲۳.۹
دوآب صمصامی: ۱۷.۱
دیمه: ۱۹
سامان: ۴۰.۸ برف ۳۱cm
سرخون: ۲۸.۴
سودجان: ۳۵.۵
سورشجان: ۳۲.۹
شلمزار: ۳۴.۲
فارسان: ۳۶.۹ برف ۳۲cm
فرخ شهر: ۱۱.۷ ارتفاع برف ۴cm
کوانک:۳۱.۳
کوهرنگ: ۳۳.۵ برف ۲۶cm برف کل ۴۶cm
گندمان: ۳۴.۱
لردگان: ۸.۳
لیرابی: ۲۶.۷
مال خلیفه: ۱۶.۳
هوره: ۱۹.۴