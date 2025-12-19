پخش زنده
نشست خبری سالانه ولادیمیر پوتین با هدف اعلام راهبردهای روسیه در سال آینده میلادی، تشریح اقدامات دولت در حوزههای مختلف و پاسخ به سوالات خبرنگاران و شهروندان این کشور در حالی برگزار شد که رئیس جمهور روسیه واکنشهای تندی به اقدامات اخیر کشورهای غربی علیه مسکو نشان داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، در این نشست سالانه با عنوان «جمعبندی سال با ولادیمیر پوتین» امسال در تالار تاریخی «گاستنی دوور» در نزدیکی مجموعه میدان سرخ مسکو برگزار شد، ولادیمیر پوتین، تصمیمگیری درباره غارت اموال کشورش از سوی اروپاییها را خطرناک عنوان کرد و گفت: دست زدن به چنین اقدامی کار سادهای نیست و هشدار داد: کشورهایی که چنین اقدامی را انجام دهند، پیامدهای سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.
رئیس جمهور روسیه افزود: ما از منافع خود دفاع خواهیم کرد و نکته بسیار مهم اینکه، هر چه آنها دزدیده باشند و به هر شکلی این کار را انجام دهند، روزی مجبور خواهند شد بازگردانند.
وی به پیشرویهای اخیر نیروهای روسی در خاک اوکراین اشاره کرد و در واکنش به ویدئوی اخیر رئیس جمهور اوکراین در پولیانسکی گفت: جایی که زلنسکی ایستاده، یک کیلومتر از خود شهر فاصله دارد، اگر واقعاً کوپیانسک تحت کنترل شماست، چرا در آستانه در ایستادهای؟ بیا داخل خانه.
پوتین در پاسخ به سوال خبرنگار بیبیسی درباره چشمانداز صلح با اوکراین هم گفت: اگر با روسیه با احترام رفتار شود و «سرش کلاه نرود»، هیچ عملیات ویژه جدیدی در کار نخواهد بود.
وی با اشاره خلف وعده اروپا، بطور تلویحی، فریبکاری آمریکاییها را یادآوری کرد و گفت: البته این در صورتی است که ما را فریب ندهید، همانطور که با گسترش ناتو به سمت شرق فریب دادید.
تا پیش از آغاز نشست سالانه پوتین با خبرنگاران و ارتباط برخط با شهروندان، حدود ۳ میلیون سوال و پیام مردمی ارسال شده بود.
نشست خبری سالانه ولادیمیر پوتین رویدادی سالانه است که در آن رئیسجمهور روسیه به جمعبندی نتایج سال میپردازد و به پرسشهای خبرنگاران روسی و خارجی پاسخ میدهد، این قالب در سال ۲۰۰۱ پایهگذاری شد و طی بیش از دو دهه به یکی از ابزارهای اصلی ارتباط عمومی رئیسجمهور با جامعه و رسانهها تبدیل شده است.
نخستین کنفرانس مطبوعاتی بزرگ در ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱ در کرملین و در آستانه نشست «گروه هشت» برگزار شد، در آن زمان حدود ۴۰۰ خبرنگار حضور داشتند و رئیسجمهور در مدت حدود یک و نیم ساعت به ۲۲ پرسش پاسخ داد، اما از آن به بعد این رویداد به تدریج گسترش یافت و مدتزمان، تعداد خبرنگاران و دامنه موضوعات آن افزایش پیدا کرد.
هدف اصلی کنفرانسهای مطبوعاتی بزرگ، توضیح مواضع رئیسجمهور درباره مسائل کلیدی سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و حوزه اجتماعی و همچنین برقراری ارتباط مستقیم با جامعه رسانهای است، با گذشت زمان این قالب به نوعی گزارش عمومی سالانه رئیسجمهور از عملکرد دولت نیز تبدیل شد.
از سال ۲۰۲۳ میلادی، نشست خبری سالانه پوتین با «ارتباط برخط مردمی» ادغام شد، قالبی که امکان طرح پرسش از سوی شهروندان را نیز فراهم میکند.
در مجموع، کنفرانس مطبوعاتی بزرگ رئیسجمهور روسیه طی ۲۳ سال از یک دیدار محدود با رسانهها به نهادی پایدار در فضای سیاسی و رسانهای کشور تبدیل شده است که همزمان نقش جمعبندی سالانه، توضیح سیاستهای دولتی و گفتوگوی مستقیم با رسانهها و جامعه را ایفا میکند.